Ein UN-Ziel ist Frieden

"Goße Herausforderungen lassen sich nur meistern, wenn man sich zusammentut." (Außenminister Heiko Maas im Bremer Rathaus)

Die vier stritten und zankten sich, wer von ihnen die Räuber am ehesten überwältigen könnte. Das konnte die Friedenstaube nicht lange mit ansehen und griff ein: "Stop! Hört doch auf damit! Denkt doch einmal nach. Jeder von euch hat gerade seine eigene Stärke genannt und ihr vier fangt gleich wieder an zu streiten, welche dieser Stärken wohl am besten ist. Wieso benutzt ihr nicht all eure Stärken gemeinsam? Wenn der Esel 'I-ah' macht, der Hund bellt, die Katze ihre Krallen benutzt und der Hahn kräht, dann könnt ihr die Räuber überlisten. Allein schafft ihr es nicht, aber gemeinsam seid ihr stark!"

Die These des Herrn Außenministers erinnert mich erneut an das Märchen der Schülerinnen Elisabeth, Hannah, Renya, Gesa und Julie aus dem Schulzentrum am Rübekamp in Bremen:Die These des Herrn Außenministers Heiko Maas im Bremer Rathaus ermutigt mich, noch einmal vorzuschlagen, "herzliche Impulse" aus unseren Schulen einfach auf die "Bremer Allee der UN-Ziele" zu denken, um so alle Orte auf unserer Erde - über alle Grenzen hinweg - zu erreichen. Ich finde den Impuls "Friedenstaube" aus der Bremer Schule großartig.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)