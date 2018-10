Der 3. Oktober 2018 auf dem "Platz der Schule" in Bremen:

Bremer Aktion für Kinder (BAKI) unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet!" zum Europäischen Kulturerbejahr 2018

"Das Europäische Kulturerbejahr ist kein Expertenjahr. Ein ganz besonderer Fokus gilt deshalb den Kindern und Jugendlichen, den 'Erben unseres Erbes'. Wie lassen sich junge Menschen für das Kulturelle Erbe Europas begeistern? Wie lässt man sie teilhaben und mitgestalten? Wie kannn es gelingen bleibende Bezüge aufzubauen?"

Mich hat die Veröffentlichung "JUNGE ERBEN" (s. https://sharingheritage.de/junge-erben/ ) zu einer Aktion am Tag der Deutschen Einheit im Jahr der Menschenrechte 2018 in Bremen am "1. Berliner Wegweiser - weltweit" (s.GOOGLE) bewegt, insbesondere die Erklärung:Das freundliche Wetter heute in Bremen erlaubte mir meine kleine Aktion am "1. Berliner Wegweiser - weltweit"; auf der Grundplatte des Denkmals breitete ich meine "Siebensachen" aus und fotografierte sie: meinen "Bremer Warenkorb" mit einem blauen Luftballon, den ich vor wenigen Tagen im EUROPAPUNKTBREMEN geschenkt bekommen habe, Buddy-Bär aus Berlin und den Bremer Roland, die Bremer Schultaube, die Europa-BAKI für Omar, eine Handvoll Bremer Schulmünzen und eine BAKI-Auszeichnung "Haus mit Herz".Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)