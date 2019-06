Bremer Schultaube: "Mein DANK zum 5. Juni 2019"

DANKE:



ALLE WELT TUT WAS

GEMEINSAM FÜR DIE UMWELT!

HEUTE ERINNNERE ICH AN MEINE BITTE, DIE MIR

FÜNF SCHULKINDER AUS BREMEN IN MEINEN

SCHNABEL GELEGT HABEN: "Denkt doch einmal nach."

HEUTE, AM WELTUMWELTTAG 2019, ERKLÄRE ICH

MIT DER EUROPA-BAKI AUS DER BREMER SCHULE:

"Das wissentliche Belasten der Umwelt durch das achtlose Wegwerfen einer 'ja nur kleinen Gerätebatterie' ist 'Umweltmobbing' - ein 'UN-Wort'!"

Hinweis: Ich habe meiner Schultaube diese Dankesworte für die Bremer Aktion für Kinder zum Weltumwelttag heute - wie man so sagt - "von den Lippen abgelesen", aufgeschrieben in die lustige "Bremer Rettungsrakete" gelegt und in meinem "Bremer Warenkorb" auf den Bremer Marktplatz getragen - wieder beim Geläut der "5-vor-12-Uhr-Glocken". Um 12.30 Uhr habe ich das Dankschreiben aus der Bremer Rettungsrakete in das Haus der Bürgerschaft getragen mit der TATENFUERMORGEN-Veröffentlichung https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=10... Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726