Bremer Schulidee "Welttag des Schulgeistes"

"Wer auch nur eine winzig kleine Gerätebatterie der staatlich geregelten Entsorgung zuführt, hilft mit beim Schutz und Erhalt unserer schönen Welt."

- Diese These würde ich auch heute noch an jede Schultür nageln, wenn es immer noch notwendig wäre, schon Kinder zu ermutigen: "Das Kleine, was Du tust, ist viel!" - Heute werbe ich noch einmal von meinem Schreibtisch aus, den 31. Oktober als "Welttag des Schulgeistes" (s. GOOGLE) und weiteren "UN-FUTURE-DAY" anzunehmen wie den 2. Dezember (s. G.: "2. Dezember: UN-FUTURE-DAY").Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726