Bremer Lichtblick 2017 auf unserem Schulschiff Erde

Das Lichtlein einer Kerze ist wie eine Idee; könnte vielleicht die "neue" Kinderzeitung über die Idee berichten, die ein Bürger hatte und die mit dem weltweit sichtbaren Gottesdienst am 24. Dezember 2917 in der Kapelle des St. Joseph-Stifts in Bremen-Schwachhausen (s. http://www.daserste.de/information/politik-weltges... ) Wirklichkeit wurde?Heute habe ich das Haus mit der wohl ältesten Kirchenkrippe in Bremen besucht.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.