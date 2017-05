Bremer Aktion für Kinder zum Kirchentag 2017 in Berlin: Ich erinnere so von Bremen aus an eine "Obama-These vom 20. Januar 2009"

"TODAY WE BEGIN IN EARNEST THE WORK OF MAKING SURE THAT THE WORLD WE LEAVE OUR CHILDREN IS JUST A LITTLE BETTER THAN THE ONE WE INHABIT TODAY."

US-Präsident Barack Obama am 20. Januar 2009:Für mich als Lehrer der Bremer Schule ist der 20. Januar ein unvergesslicher Tag geworden: Am 20. Januar 1986 *) durfte ich in einer öffentlichen Veranstaltung die Schule meinem Dienstherrn als ein "Haus mit Herz" erklären, das "not-wendig" ist in Bremen und überall auf der Erde; und seit dem 20. Januar 1986 "entdecke" ich unaufhörlich in Bremen und darüber hinaus überall auf der Erde "Häuser mit Herz" - fast an jedem Tag: in Bremen und darüber hinaus weltweit; und am 20. Januar 2009 wurde für mich das Weiße Haus in Washington zu einem Haus mit Herz durch das oben stehende Statement.*) s. dazu GOOGLE: "Bremen 20. Januar 1986"Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 **)**) s. dazu: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726