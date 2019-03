Bremen, 10. Freitag *) - Gedanken am "Meilenstein der Bremer Schule"

*) 8. März 2019

Am 9. September 1999 - vor fast 20 Jahren - durfte ich als Bürger auf den Schaltkasten vor der Schule Osterholz den Batterieammelcontainer (BACO) malen, in der ich 1986 als Werklehrer die "Europa-BAKI" erfunden habe; in Dankbarkeit denke ich auch heute daran, wenn abermals Schülerinnen und Schüler um den Erhalt der Zukunft unserer schönen Welt bitten dürfen:

Die wissentliche Belastung unserer

schönen Welt

ist "Umwelt-Mobbing" (s. GOOGLE)!

Ich danke allen Verantwortlichen für die freundliche Beachtung und Unterstützung aller schulischen Bemühungen, die unsere schöne Welt zur Zukunft braucht.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986