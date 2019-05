7. Diversity-Tag: Bremer Kampagne für die Herzen mit einer OSLI-Spende *) jetzt gemeinsam starten!

*) das Bremer Kolumbus-Ei (s. GOOGLE,

auch: "Bremer Spende 1 OSLI")

Die Bremer Aktion für Kinder (BAKI) im Herzen Bremens erinnert an die Initiative "Zukunftsgemeinschaft Wirtschaft - Schule" (s. GOOGLE), die unsere Welt zur Zukunft braucht, und in unserem Land der Ideen mit der Europa-BAKI 1986 ins Leben gerufen worden ist.

Das "Bremer Kreuz beim Roland" ist das Zeichen in der Mitte vom "Bremer Schultisch auf der Allee der UN-Ziele" seit 2006; die Idee "Eine Kampagne für die Herzen machen" (s. GOOGLE) soll - für Kinder schon verständlich - am 7. Diversity-Tag (28. Mai 2019) als "Bremer Kolumbus-Ei" veranschaulicht werden mit der "Bremer Spende OSLI" (s. GOOGLE).Wie beim "Bremer Loch" soll auch die "Bremer Spende OSLI" gezielt eine "Bremer Not" lindern: die Not unserer Schulen, die den fünf Bildungsleitsätzen in Artikel 26 der Bremer Verfassung folgen dürfen.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 **)**) s. https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726