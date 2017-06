17. Juni im Reformationsjahr 2017 *): BREMEN TUT WAS - EUROPA TUT WAS - "ALLE WELT" TUT WAS...zum Erhalt der Zukunft **)

"WEGWEISER ZUR UMWELTERZIEHUNG IN BREMEN" (1989)

"Unserer Umwelt droht der Kollaps. Damit wird unsere Lebensgrundlage zerstört. Deshalb müssen wir umdenken, also erkennen, dass wir andere Prioritäten setzen und unser Umweltverhalten ändern müssen. Denn wir alle haben die Aufgabe und Verantwortung, die Zukunft auch der nachfolgenden Generationen sicherzustellen."

"Wenn ich das sehe, wird mir nicht bange um die Zukunft."

**) z.B. alle Verantwortlichen überall auf der Erde, die z.B. der "These" des ehemaligen Bremer Schulsenators Horst-Werner Franke imzustimmen und so zum globalen Umweltschutz ermutigen:Heute erinnere ich noch einmal an die wegweisenden Worte meines damaligen Dienstherrn, denen ich bis heute trotz meiner Schwerbehinderung mit meiner "BAKI-Idee" folge mit großer Zuversicht ***) angesichts der unzählig vielen Ideen weltweit zum gemeinsamen Schutz unseres "Schulschiffes ERDE": Wieder möchte ich - vorausgesetzt das Bremer Wetter erlaubt es - mit meiner Aktion auf der symbolischen Allee der UN-Ziele danken.***) wie Frau Senatorin für Kinder und Bildung Dr. Claudia Bogedan, Bremen:(Bremer Kirchenzeitung von heute, Seite 3 - s. auch: http://www.kirche-bremen.de Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 ****)****) seit 1989 auch aus Bederkesa beim Deutschen Olymp