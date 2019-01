Verkaufsoffener Sonntag Bremen 2019

Hier finden sich die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage in Bremen im Jahr 2019. Jede Öffnung am Sonntag, steht unter einem Motto (siehe unten).

Entspannt durch die Stadt mit der ganzen Familien oder mit guten Freunden schlendern. Wann geht das besser als bei einem verkaufsoffenen Sonntag in Bremen? Von den kleinen Einzelhändlern zu der großen Einkaufsmeile, gibt es in der Hansestadt nicht, dass man nicht findet. Um die verkaufsoffenen Sonntage dieses Jahr nicht zu verpassen, haben wir eine kleine Übersicht zusammengestellt.Viel Spaß beim Bummeln und Einkaufen in der Hansestadt Bremen.Verkaufsoffener Sonntag Bremen 201914.04.2018: zur Osterwiese16.06.2018: La Strada und Wallfest03.11.2018: FreimarktDie Geschäfte sind hierbei jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Am 28. September 2019 findet übrigens zusätzlich ein lange Shoppingnacht statt. An diesem Abend kann in der Innenstadt von Bremen bis 22 Uhr eingekauft werden.Informationsquelle: www.sonntagscout.deBildquelle: www.pixabay.com