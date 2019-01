Verkaufsoffener Sonntag Bremen 2018

Hier sind die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage in Bremen im Jahr 2018. Jede Sonntagsöffnung steht unter einem Motto (siehe unten).

Bummeln, Stöbern, Einkaufen mit teilweise großzügigen Rabatten und das mit der ganzen Familie... Wann geht das besser als bei einem verkaufsoffenen Sonntag in der Bremer Innenstadt? Von kleinen Läden bis zu großen Shopping-Passagen und Möbelhäusern ist in der Hansestadt alles zu finden, um ein Einkaufserlebnis ganz ohne Zeitdruck genießen zu können.Viel Spaß beim Bummeln und Einkaufen in der Hansestadt Bremen.Verkaufsoffener Sonntag Bremen 201825.03.2018: Osterwiese17.06.2018: La Strada und Wallfest28.10.2018: FreimarktDie Geschäfte sind jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Am 29. September 2018 findet zusätzlich ein Late Night Shopping statt. An diesem Abend kann in Bremens Innenstadt bis 22 Uhr eingekauft werden.Informationsquelle: www.sonntagscout.deBildquelle: www.pixabay.com