Tagestrip nach Berlin

Was hat Berlin, das andere Weltstädte nicht haben? Da sind in erster Linie einmal die Berliner selbst, deren rauer, aber herzlicher Charme diese ganz eigene Berlin-Atmosphäre verbreitet. Und natürlich ein geradezu unglaublicher Reichtum an Sehenswürdigkeiten, in dem sich Aufbruchsstimmung und Zeitgeist ebenso widerspiegeln wie große Geschichte und die Dramen des 20. Jahrhunderts.



Wer Berlin sagt, denkt wohl zuerst an das Brandenburger Tor, das wohl berühmteste Bauwerk der Hauptstadt. Jahrzehntelang Symbol der Teilung, aber auch Mittelpunkt einer zu allen Zeiten quirligen Metropole voller Ideen und Impulse, voller Kunst, Kultur und Kreativität. Der Kurfürstendamm, Inbegriff des eleganten Stadtboulevards, das Kaufhaus des Westens, besser bekannt als KaDeWe, trendige Boutiquen und schicke Galerien prägen den Westen der Stadt ebenso wie wunderbare Bürgerviertel und natürlich das berühmte Berliner Nightlife. Zu ihm gehört unbedingt ein Abend im Friedrichstadt-Palast Europas größter und modernster Show-Palast. Weltstadtatmosphäre strahlt ohne Zweifel auch das Regierungsviertel aus, das sich vom Brandenburger Tor und dem nahegelegenen Reichstag in Richtung Osten erstreckt. Frieden und Freiheit sind hier gut aufgehoben – anders als zu jener Zeit, als von Berlin aus unfassbare Verbrechen verübt wurden. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas nach dem Entwurf des New Yorker Architekten Peter Eisenman in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors erinnert daran, ebenso wie die Gedenkstätte „Topographie des Terrors“ am früheren Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei.



Nach Osten hin erstreckt sich Berlins große Prachtmeile Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz, vorbei am Weltkulturerbe der Museumsinsel, am Berliner Dom, an der Neuen Wache und dem barocken Zeughaus, heute das Deutsche Historische Museum. Weiter geht es zum Fernsehturm, bis heute Deutschlands höchstes Bauwerk. Von hier den Blick über Berlin und weit nach Brandenburg hinein zu genießen gehört zu den – im wörtlichen Sinne – Highlights jedes Berlinbesuchs. Ein kleines Stück nur entfernt breitet sich der Gendarmenmarkt aus, allgemein gerühmt als Berlins schönster Platz, der mit dem Deutschen Dom, dem Französischen Dom und dem Konzerthaus ein Ensemble von besonderer Würde und erhabener Größe darstellt. Weniger erhaben, dafür extrem lässig, leicht und locker ist hingegen die Atmosphäre in den Hackeschen Höfen, ebenfalls in Berlin-Mitte, das größte geschlossene Hofareal Deutschlands und 1977 unter Denkmalschutz gestellt. Hier lässt sich ein echtes Stück Alt-Berlin erleben, eine bunte Mischung aus Kunstgalerien, Kinos, Theatern und Varietés, Kneipen, Restaurants und Bars, netten kleinen Geschäften und den Flagship Stores großer Konzerne. Hier wird auch das kreative Flair Berlins intensiv spürbar, das die Stadt heute, bald ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall, vielleicht noch mehr prägt als andere Metropolen. Atelier Deutschlands, Szenestadt, Modestadt, Designstadt, Musikstadt: Die Aufbruchsstimmung in der wieder vereinten Stadt war etwas Einzigartiges – und ist es bis heute. Hunderte Hinterhofateliers sind zu neuem Leben erwacht, die Kunst eroberte Straßen, Hauswände, ganze Stadtviertel. Und natürlich die Reste der Mauer, die als East Side Gallery zwischen Oberbaumbrücke und Ostbahnhof so etwas wie ein illustriertes Lexikon der Street Art geworden ist. Heute sind Kreuzberg und Prenzlauer Berg, Neukölln und Wedding erste Adressen für über 20.000 bildende Künstler; sie prägen Atmosphäre und Ambiente, machen die Stadt zum Kunstzentrum für Alternative und Arrivierte gleichermaßen. Tauchen Sie ruhig ein in diesen Kosmos, lassen Sie sich inspirieren, verführen, begeistern. Und lernen Sie die Menschen Berlins kennen – neben allen Sehenswürdigkeiten vielleicht der beste Grund, diese großartige Stadt zu besuchen. Und immer wiederzukommen.

