Ich sah nur glückliche Gesichter hier in Bremen, und ich möchte deshalb mit meiner myheimat-Veröffentlichung allen für dieses schöne Ereignis auf unserer Erde danken mit diesen einfachen Worten und meinen leider nur laienhaften Aufnahmen, die dennoch - auch wenn sie verwackelt sind - ein wenig erkennen lassen mögen, was ich ausdrücken will: Danke, heute ist ein schöner Tag in Bremen!Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.