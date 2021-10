Grambke: Spielenachmittage für Kinder am Bewegungs- und Ernährungsmobil „Bemil“

Das Wohnungsunternehmen Vonovia veranstaltete in Bremen Grambke Spielenachmittage am Bewegungs- und Ernährungsmobil „Bemil“. Das Angebot fand von September bis Oktober statt und war für alle Kinder von Mieterinnen und Mietern kostenfrei sowie ohne vorherige Anmeldung nutzbar.

Ziel der Aktion war, die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien mit einer Beschäftigungsmöglichkeit zu füllen. Denn vor allem die Nachmittage fallen, bedingt durch die andauernden Einschränkungen der Pandemie, weniger abenteuerrreich oder aktiv aus.Vonovia hatte den Spieleanhänger und die zugehörigen Sozialarbeiter des Gesundheitstreffpunkts West für insgesamt sechs Termine im Quartier engagiert.„Es freut mich, dass sich Unternehmen wie die Vonovia für gesundheitsfördernde Angebote im Quartier engangieren. Auch für uns ist die Kooperation eine tolle Stütze, da wir uns durch Spenden finanzieren“, so Christina Kisner vom Gesundheitstreffpunkt West.Die Beschäftigungsangebote fanden im Zeitraum vom 06.09. bis 11.10. immer montags zwischen 15:00 und 18.00 Uhr hinter der Grönlandstraße 9-11 statt. Kinder konnten an den Spielenachmittagen aus vielfältigen Möglichkeiten wählen und eine eigene Bewegungslandschaft aus Kisten, Bohlen, Hölzern, oder Leitern bauen. Zusätzlich standen verschiedene Ernährungsmodule, wie ein Apfelspiralschneider oder Zuckerquiz, zum Ausleihen zur Verfügung.Solveig Köpke, Bewirtschafterin in Bremen für Vonovia, sagt: „Wir hoffen, den Kindern mit dem kostenfreien Spieleangebot im Freien eine kleine Freude zu bereiten und so auch die Eltern während der Pandemie ein wenig zu entlasten.“Oliver Seemann, Regionalleiter der Stadt Bremen für Vonovia, ergänzt: „Uns ist es wichtig, Kooperationen mit Einrichtungen wie dem Gesundheitstreffpunkt West immer weiter auszubauen, um unseren Mieterinnen und Mietern so ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen.“Das Bemil steht allen Gröperlinger Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Elterninitiativen sowie Vereinen und Schulen zur Verfügung. Die Buchung erfolgt über den Gesundheitstreffpunkt West.