Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt freut sich über 2.500-Euro-Spende von Vonovia

• Das Wohnungsunternehmen würdigt das Engagement der Jugendfeuerwehr für den Stadtteil

• Spende fließt in die nächste Ferienfreizeit nach den Kontaktbeschränkungen

Soziales Engagement von Vonovia

Bremen, 04.03.2021. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat 2.500 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt gespendet. Das Geld fließt in die Arbeit der Jugendfeuerwehr, um die nächste Ferienfreizeit der Jugendlichen zu unterstützen.Aufholbedarf nach CoronaDem Vorsitzenden des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt, Wilfried Schleef, liegt es sehr am Herzen, die Jugendlichen nach Beendigung der Kontaktbeschränkungen wieder als Team zusammenzuführen: „Das Virus hat zwar nicht unsere Einsätze eingeschränkt, aber ansonsten viele Pläne durcheinandergewirbelt und unsere Zusammenarbeit auf den Kopf gestellt. Da gibt es nach Ende der Kontaktbeschränkungen viel Aufholbedarf.“Die Spende ist Teil eines Programms von Vonovia zur Unterstützung von sozialem Engagement in der Stadt. Gemeinsam mit städtischen Verwaltungen, Sozialverbänden, Kirchen, Nachbarschaftsinitiativen, Quartiers- und Sportvereinen und vielen anderen Akteuren fördert Vonovia das Zusammenleben in den Städten, in denen das Unternehmen Wohnungsbestand hat. „Es ist toll zu sehen, wie sich die jungen Menschen trotz der aktuel-len Einschränkungen einsetzen. Wir fiebern alle darauf hin, dass die Kontaktbeschränkungen ein Ende haben. Dann wird es vor allem auch für die jungen Leute wichtig, wieder gemeinsam Zeit zu verbringen“, sagt Timm Tebbe, Regionalbereichsleiter von Vonovia in Bremen.