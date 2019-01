Bremen: An diesem Tag findet der Karnevalsumzug 2019 statt!

Sehr bald erlebt man wieder die lebensfrohe Feierlaune auf den Straßen der Landeshauptstadt. Diese gehören in der Faschingszeit den Sambistas, der Stelzenkunst, dem Maskenspiel und dem Tanz. Menschen mit ausgefallenen Kostümen ziehen auch 2019 wieder durch die Bremer Straßen.

In der Hansestadt wird wieder ordentlich eingeheizt und gute Laune verbreitet. Egal ob Kinder, Freunde und Familie, alle sind eingeladen beim Faschingszug mit dabei zu sein und Spaß zu haben. Es bleibt nur noch die Frage wann und wo genau man in Bremen mitfeiern kann? Dieses Jahr können sich die Feierlustigen besonders auf den 23.02.2019 freuen. Der Zug startet dieses Jahr pünktlich um 12:20 Uhr am Marktplatz und wird von über 100 Sambagruppen aus ganz Deutschland, Holland, England, Dänemark und der Schweiz erobert. Wir wünschen viel Spaß beim Tanzen!Weitere Informationen findet ihr hier