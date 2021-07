Mehr Sicherheit im Aufzug

Das Wohnungsunternehmen Vonovia stattet seine Bremer Personenaufzüge schrittweise mit digitalen Sensorik-Boxen aus, die Störungen in Echtzeit melden und Mieterinnen und Mietern mehr Sicherheit und Komfort bieten.

Vonovia betreibt im Großraum Bremen 67 Personenaufzüge und setzt nun auf das Internet der Dinge (IoT). Dazu werden die vorhandenen Anlagen schrittweise mit digitalen Sensorik-Boxen ausgestattet. Sie erfassen Betriebsdaten am Aufzug und übertragen sie in Echtzeit in ein digitales Analyse-System in der Cloud, das sie rund um die Uhr auswertet. Derzeit sind in Bremen 45 Aufzüge mit dem System ausgestattet, bis Ende 2021 sollen alle 67 ausgerüstet sein.„Für unsere Mieterinnen und Mieter ist die Funktionsfähigkeit der Aufzüge natürlich enorm wichtig“, sagt Timm Tebbe, Regionalbereichsleiter von Vonovia in Bremen. „Deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht, die es ermöglicht, Stillstandszeiten zu verringern und den technischen Zustand jederzeit und ortsunabhängig im Blick zu haben. Mit der neuen Lösung kommen wir einen deutlichen Schritt voran, um Störungen schneller bearbeiten zu können – und irgendwann auch vorherzusehen.“In dem System sind alle relevanten Informationen sofort verfügbar – darunter Betriebsdaten, Statistiken über die Fahrten, aktuelle Temperatur und Zustand der Anlage sowie Dokumente und Ansprechpartner. Timm Tebbe erläutert: „Wenn es eine Störung gibt, dann erfahren wir das nun viel schneller als bis-her. Unsere Technik-Kolleginnen und -Kollegen können schnel-ler darauf reagieren und das Nötige veranlassen“, so der Regio-nalbereichsleiter von Vonovia weiter. In Zukunft könnten derartige Störungsmeldungen direkt an die Objektbetreuer vor Ort gesendet werden – so wissen auch die Hausbewohner schneller Bescheid.Mit rund 3.500 Aufzügen im eigenen Bestand ist Vonovia Betreiber der meisten Aufzüge in Deutschland. Das Wohnungsunternehmen hatte 2019 das Start-up Dynamic Components übernommen, das dieses innovative System zur Überwachung von Aufzugsanlagen entwickelt hat. Das Gründerteam arbeitet seitdem bei Vonovia und entwickelt das System laufend weiter. Im Oktober 2020 wurden die ersten Fernüberwachungssysteme installiert. Bis Mitte 2022 will Vonovia alle Aufzugsanlagen in Wohnhäusern des Unternehmens in Deutschland mit der neuen Technik ausrüsten.„Die Plattform ist für Vonovia ein wichtiger Baustein bei unserer Vision vom digitalen Gebäude“, erläutert Dr. Michael Geisinger, Produktmanager IoT bei Vonovia. „Die Daten aus unseren Gebäuden – in diesem Fall von Aufzügen – werden in Echtzeit übermittelt und helfen uns dabei, strategische Entscheidungen schneller und auf einer viel besseren Datenbasis als früher zu treffen. Dabei nehmen wir die Entwicklung der hierfür benötigten Systeme und Geräte selbst in die Hand, um diese perfekt an unsere Bedürfnisse anzupassen.“In der Industrie ermöglichen es Sensorsysteme der Fernüberwachung von Maschinen und Anlagen, Störungen zu erkennen und zu beheben, bevor es zu Ausfällen und kostspieligen Produktionsunterbrechungen kommt („predictive maintenance“). Vonovia nutzt diesen Ansatz, um die Zuverlässigkeit technischer Anlagen und so den Wohnkomfort für die Mieterinnen und Mieter zu erhöhen. „Idealerweise schaffen wir es, eine Reparatur schon umzusetzen, bevor der Aufzug tatsächlich ausfällt“, fasst Michael Geisinger das Potenzial des Systems zusammen.