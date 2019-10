Greth bringt seinen Lupo sicher durch 2019

Braunschweig : MSC Polizei Braunschweig |

Schadensfreie Saison im Clubsport Automobilslalom beendet

Zwei Läufe vom MSC der Polizei Braunschweig beenden die Saison von Christian Greth. Ohne Unfälle und Schäden konnte er im Clubsport Automobilslalom seinen Lupo auf den ziemlich unterschiedlichen Rennstrecken dieses Jahr erfolgreich unterwegs sein. In den letzten beiden Rennen am 03.Oktober konnte Greth sich auch in jeder Runde noch steigern und immer wieder bessere Zeiten fahren. Zwölf Teilnehmer waren am Start und für Greth waren erst Platz 11, dann sogar Platz 8 der Endstand. „Schön, dass es bei meinen Runden trocken war“, freute er sich. „Und im Vergleich zur letzten Saison konnte ich mich um zwei Sekunden verbessern“, resümierte er nach den Runden bei dem Blick auf die Ergebnislisten. Der Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC freut sich, dass nach jahrelanger Durststrecke wieder ein aktiver Autoslalom Fahrer mit eigenem Fahrzeug dabei ist und viel Zeit, Geld und Liebe in sein Rennauto investiert.