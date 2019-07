Zirkusprojekt für Grundschüler: Förderverein der Grundschule Lindenbergsiedlung wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Braunschweig : Förderverein der Grundschule Lindenbergsiedlung |

Alle vier Jahre findet an der Grundschule Lindenbergsiedlung ein erlebnisreiches Zirkusprojekt statt. Es bringt alle Kinder, auch die der Inklusionsklassen, auf eine besondere Art und Weise zusammen und fördert deren individuelle Bildung. Für sein bemerkenswertes Engagement bei der Organisation des Projektes erhielt der Förderverein der Grundschule Lindenbergsiedlung eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Ziel des Fördervereins ist es, die Schule bei Projekten, Anschaffungen und Veranstaltungen finanziell und tatkräftig unter die Arme zu greifen. Ein besonderes Schulhighlight, welches vom Förderverein unterstützt wird, ist das gemeinsam mit dem Mitmachzirkus Dobbelino organisierte Zirkusprojekt. Ganz nach dem Motto „Es geht nur gemeinsam!" fördert diese Projektwoche nicht nur die individuellen Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein der Schüler sondern lässt auch Kids und Lehrer in der Gemeinschaft zusammen wachsen.„Mit Hilfe des spannenden und lehrreichen Zirkusprojektes wurden die Kinder schon in der Vergangenheit gestärkt und mit neuer Freude in den Schulalltag geschickt", sagte Andrea Oste, Mitglied des Fördervereins der Grundschule Lindenbergsiedlung. Die Förderung soll für die Finanzierung des Zirkusprojektes im nächsten Schuljahr aufgewendet werden.„Die Unterstützung des Fördervereins bietet den Schülern ein vielfältiges Bildungsangebot, welches über die Möglichkeiten des normalen Unterrichts hinausreicht", betonte Torsten Rieper von der CE Hausbau GmbH bei der Spendenübergabe.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de