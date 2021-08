Unvergessene Eisenbahnen im Oberharz

Tagesfahrt mit Lesung zur ehemaligen Innerstetalbahn, Bildervortrag und Kaffeegedeck in den Oberharz!



Wir fahren am Sonntag, den 10. Oktober 2021 zu unvergessenen Eisenbahnen in den Oberharz!Unser Ziel ist der Glockenberg in St. Andreasberg.Vom Eisenbahnmuseum Vienenburg , entlang der ehemaligen Innerstetalbahn liest Buchautorin Ingrid Lader aus ihren Büchern, im Restaurant am Glockenberg erinnert Heimatpfleger Jochen Klähn bei einem Kaffeegedeck, mit seinen nur selten gezeigten Bildern, an "Mariechen", die ehemalige Zahnradbahn von St. Andreasberg.Und das alles in/mit der 5* Sterne Büssing-Edition, einem wirklich exklusiven Reisebus, mit Erinnerung an den genialen Erfinder Heinrich Büssing (1843 – 1929). Büssing revolutionierte mit seinem Unternehmen den Bus Bau und steht weltweit für Innovationsgeist und Ingenieurkunst.Seien Sie jetzt schon gespannt auf eine interessante und informative Zeitreise entlang unvergessener Eisenbahnen.Weitere Information auf der Webseite:Die Fahrt ist nur noch, oder direkter Fahrkartenkauf bei Jürgen Elsholz (05341 52910) zu erwerben!