Zu hören werden sein: eine irische Suite, das dem NLZO gewidmete Werk "Kaleidoskop", ein Intermezzo von Brahms, bei dem das NLZO kurzzeitig zu einem Riesenklavier wird, eine Komposition eines iranischen Komponisten, die das Treiben in einer Kupferschmiede in Bagdad musikalisch beschreibt und zum Schluss die 3-sätzige "Okinawa-Suite" der japanischen Komponistin Miwa Naito, die das Publikum mit dem wunderbaren "Lullaby for Momo" nach Hause entlässt.