Braunschweig : Bartholomäuskirche |

Am 1. Advent ist es wieder so weit: Das AkkordeonOrchester Braunschweig Udo

Menkenhagen e.V. veranstaltet sein AdventsKonzert in der Bartholomäuskirche in

Braunschweig.

Es werden Werke u.a. von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Astor

Piazzolla zu hören sein.

Das Konzert findet am 2. Dezember (1. Advent) um 16:00 Uhr in der Bartholomäuskirche,

Schützenstraße 5a in Braunschweig statt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.