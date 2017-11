AkkordeonOrchester Braunschweig stimmt auf die Adventszeit ein

Braunschweig : Bartholomäuskirche |

Am 1. Advent ist es wieder so weit: Das AkkordeonOrchester Braunschweig Udo

Menkenhagen e.V. veranstaltet sein AdventsKonzert in der Bartholomäuskirche in

Braunschweig.

Höhepunkte des abwechslungsreichen Programms sind neben Originalmusik für

Akkordeon die Intermezzo-Szene „Auf einem persischen Markt“ von Albert W. Ketèlby und

Melodien aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck.

Natürlich wird auch Weihnachtliches zu hören sein!

Das Konzert findet am 3. Dezember (1. Advent) um 16:00 Uhr in der Bartholomäuskirche

in Braunschweig statt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Samstag, 9. November um 18:00 Uhr findet in der Magnikirche Braunschweig ein

weiteres Konzert gemeinsam mit dem Kammerchor Braunschweig unter der Leitung von

Johannes Kruse statt.

Auch hier ist der Eintritt frei.

Weitere Informationen unter:

www.AkkordeonOrchester.de oder unter der Telefonnummer 05331 88 63 17