AkkordeonKonzert in Braunschweig

Braunschweig : St. Paulikirche |

Schon mehrfach hat Udo Menkenhagen mit seinem Orchester gezeigt, dass sich

klassische Musik und Akkordeons nicht ausschließen, sondern perfekt ergänzen.

Diesmal erwartet die Zuhörer des AkkordeonKonzertes 2019 das Konzert in a-moll von

Antonio Vivaldi für Cello und Orchester, das Udo Menkenhagen selbst bearbeitet hat.

Als Solist ist der Wolfenbütteler Cellist Alexander Galter zu hören. Er ist mehrfacher

Preisträger bei „Jugend Musiziert“ und Mitglied im niedersächsischen

Jugendsinfonieorchester.

Zum abwechslungsreichen Konzertprogramm gehören darüber hinaus weitere klassische

und unterhaltsame Werke sowie Originalmusik für Akkordeon. Zu hören sind u.a. die

Ouvertüre zur komischen Oper „Wenn ich König wär'“ von Adolphe Adam, die

„Ungarischen Tänze Nr. 5 und 6“ von Johannes Brahms oder der Tango Nuevo „Milonga

del Angel“ von Astor Piazzolla.

Das Konzert findet am 19. Mai 2019 in der St. Pauli-Kirche in Braunschweig statt.

Beginn ist um 17:00 Uhr.

Eintrittskarten können telefonisch unter (0531) 16 606 und auf www.Konzertkasse.de

bestellt werden. Zudem sind sie an diesen Vorverkaufsstellen erhältlich: Konzertkassen

Schild und Schloss-Arkaden, Musikalien Bartels (Braunschweig), Bücher Behr und

Braunschweiger Zeitung (Wolfenbüttel).

Weitere Informationen zum Orchester erhalten Sie unter www.AkkordeonOrchester.de.