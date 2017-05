Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Braunschweig 2017

Auch dieses Jahr gibt es Termine in Braunschweig, wo sonntags geshoppt werden kann. Der verkaufsoffene Sonntag ist ein Tag an dem Läden wie beispielsweise Elektrofachhandel, Baumärkte, Modeläden, Supermärkte oder Kaufhäuser offen haben. Die Geschäfte haben dann meistens von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Auch 2017 gibt es in Braunschweig verkaufsoffene Sonntage.



An einem Sonntag haben, außer Tankstellen und Bäckereien, keine weiteren Läden, wie beispielsweise Modeläden, Kaufhäuser, Baumärkte, Supermärkte usw., geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag ist für viele Arbeitstätige eine tolle Gelegenheit, mit der Familie einkaufen zu gehen. Außerdem machen die Geschäfte an solchen Sonntagen mehr Umsatz als sonst. Der Marktsonntag ist jedoch gesetzlich nicht vorgeschrieben, was bedeutet, dass die Shops selbst entscheiden können ob sie öffnen oder nicht, es kann also sein, dass die Lieblingsgeschäfte vielleicht geschlossen haben. Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in Braunschweig werden am 01. Oktober 2017 und am 05.11.2017 sein.Informationen zu weiteren Termine für verkaufsoffene Sonntage in Niedersachsen gibt es hier