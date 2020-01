29. Köstritzer-Cup für Freizeitkicker am letzten Freitag im Februar

Braunsbedra : Geiseltalhalle |

Es ist zu einer langjährigen Tradition beim SV Friesen Frankleben geworden, dass die Freizeitkicker gleich gesinnte Teams, die sonst nicht im Wettspielbetrieb stehen, zum Turnier einladen.

Deshalb wird nun schon die 29. Auflage des Köstritzer-Cup für Freizeitfußballer aus der Nachbarschaft ausgetragen. Traditionell am letzten Freitag im Februar. Dank der großzügigen Unterstützung durch die Köstritzer Schwarzbierbrauerei und dem Gebietsverkaufsleiter Niels Rozynek. So werden am 28. Februar 2020 fünf Freizeitfußball-Teams um den begehrten Pokal und die Sachpreise kämpfen.Die Auslosung der Spielfolge erfolgte kürzlich beim Sportförderer Getränkehof Patzner in Langeneichstädt. Mia Patzner fungierte dabei als Glücksfee (im Bild 2. von rechts) und wurde unterstützt von Günter Küster (Ortsbürgermeister Frankleben), Niels Rozynek und Maik Patzner (auf dem Foto von links).Danach wird der Pokalverteidiger SV Braunsbedra (AH) das Auftaktspiel gegen den Sieger von 2018 MSV Buna Schkopau (AH), der mit Christian Matyus den Torschützenkönig in der Mannschaft hatte, bestreiten. Weitere Turniermannschaften sind SV Beuna (AH), SV Röglitz und Gastgeber SV Friesen Frankleben.Das Dreistunden-Turnier beginnt um 18 Uhr in der Geiseltalhalle "St. Barbara" Braunsbedra.