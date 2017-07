Über sieben Brücken musst Du gehn…

Chinesischen Haus im englisch-chinesischen Garten des Schlossgarten Oranienbaum

Schade, dass ich am 08. Juni 2017 die Sonderführung: „Das Chinesische Haus in Oranienbaum - Ein Sinn-bild für Toleranz“ verpasst habe. Aber eine kleine Chance hab ich noch.Das Chinesische Haus in Oranienbaum kann in diesem Jahr noch an folgenden Terminen von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden: 12. August und 10. September. Dann kann ich auch das neueste Ausstellungsstück, die Nickfigur einer alten Chinesin, sehen.Quelle: http://www.mz-web.de/26877284 Auch soll es bis zum 3. Oktober, jeweils samstags 11.00 Uhr, eine geführte Besichtigung geben (Treffpunkt GartenreichLaden) geben.