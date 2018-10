Die Malerin des Klassizismus Angelika Kauffmann zu Gast in Wörlitz

Angelika Kauffmann – Unbekannte Schätze aus Vorarlberger Privatsammlungen

Ebbe in den Wörlitzer Kanälen und auch dem Wörlitzer See

Unter der Bezeichnunggibt es von dieser begnadeten Künstlerin(damals in Düsseldorf und München) erstmals wieder eineMöglich wurde dies dank deAnstoß dafür gab die Johann Joachim Winckelmann Ausstellung, die im vergangenen Jahr gleichfalls im Haus der Fürstin in Wörlitz (dieses private Wohnhaus der Fürstin ist auch als Graues Haus bekannt) vom 17. Juni bis 17. September stattfand.Leider kann ich keine Fotos von der Ausstellung zeigen, da daswar. Vielleicht nutzen doch noch Gäste das spätsommerliche Wetter für einen Besuch der Ausstellung. Es ist noch bis zum 21. Oktober möglich – amgibt es sogar noch eine, Leiterin des Angelika Kauffmann Research Projects.Ansonsten müssen sie der Ausstellung 2019 ins Vorarlberg Museum Bregenz folgen (oder 2020 nach London).Quelle u.a.:Wir müssen auch das Bedauern eines Mitarbeiters der Kulturstiftung bekräftigen: Sowohl auf der A9, den Zufahrtstraßen nach Wörlitz und im Park selbst gibt es fast keine Werbung für diese bedeutende Ausstel-lung. Zum Glück hatten wir durch einen kürzlich in der MZ erschienenen Artikel von dieser Ausstellung erfah-ren. In Wörlitz begegneten wir einer Frau die extra wegen Angelika fast 400 km aus Marburg angereist war…Wenn schon mal da war es selbstverständlich, dass wir bei diesemnoch einen Parkrundgang dranhängten.Wäre nicht die tgewesen, hätte uns der Schlag getroffen. An vielen Stellen konnte man ganz deutlich erkennen, dass derist. Mittlerweise; bei den Wette-raussichten garantiert auch für den Rest des Jahres.Auf der– haben hier auf demNein wusste eine Museumsmitarbeiterin zu erklären., dies sich hier eingenistet haben.. Voriges Jahr gab es noch zwei Schwanenfamilien – Donnerstag haben wir nur einen einzigen Schwan jenseits des Elbdeiches gesichtet.Vorbei an der von Hochwasserschäden beseitigten(welch Ironie zu diesem Jahr mit einem fast ausgetrockneten Kanal) und derging es auf den. Hier wunderten wir uns erneut, dasVor den Staubwolken flüchtend gelangten wir neben derüber diezur. Aus der Trockenheitsnot eine Tugend machen! Hier waren (wie auch anderenorts)– damit wohl im nächsten Jahr die Gondeln leichter durchkommen.Pfauen stolzierten dieses Mal nicht rund um dasherum. Dafür sahen wir drei hinterm Kuhstall in einer Volliere eingesperrt; gesichert mit einem Starkstromzaun.Von dersahen wir nur einige wenige Gondeln auf dem Wörlitzer See. Trotz Herbstferien und Bilderbuchwetter waren überhaupt nur wenige Besucher da. Die winzige Insel, die sich im Sommer auf dem See vor dem Schloss gebildet hatte und mit Stuhl, Tisch und einem Sektkübel dekoriert wurde, kann mittlerweile mühelos zu Fuß betreten werden.Da keine der vier Fähren fuhr, hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt,Aber da hätte ich besser ohne Weibchen unterwegs sein sollen! Zumindest Inwäre man auch über einen Behelfsdamm nebengelangt.Zuletzt noch(mit dem Auto wird es mir jedes Mal entwas mulmig),bei der Sparkasse – und wieder war ein toller Tag rum. Fast zumindest; denn während ich noch auf meine Frau wartete, kaufte ich noch frisches Rehfleisch für das Weihnachtsfest (denn bis zum sehr gut besuchten Weihnachtsmarkt am 1. Advent sollte man da nicht warten…!).