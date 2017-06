Das Dessau-Wörlitzer Baum- und Gartenreich, (vorläufiges) Finale

Schlossgarten Oranienbaum

Auf der Heimfahrt aus Wörlitz am 12. machte ich noch einen sehr kurzen Stopp in Oranienbaum., das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschaffen wurde, denMich zog es vor allem zu zwei in monumentaltrees.com gelisteten Bäumen.Bein ersten Besuch flitzte ich zuerst zur Orangerie auf der Suche nach der Stieleiche. Wiederum mit Park- und Baumplan ausgestattet, kein Problem sie zu finden. Gleich daneben stand ein merkwürdiger Holzturm (mein letztes Rätselfoto). Manfred hat es sicher richtig erkannt. Der Turm dient garantiert um die in der Orangerie überwinterten vielen schweren Pflanzenkübel auf Gabelstapler oder andere Transportfahrzeuge zu heben um sie dann im Lustgarten zu verteilen.Aber es gibt es mehr zu erkunden. Ich zitiere http://gartentraeume-sachsen-anhalt.de/de/gartentr... Zur Komplettierung meines Artikels fuhr ich gestern Vormittag noch einmal hin, um mit mehr Zeit und ausgerüstet mit Zollstock und Bandmaß den Park nochmals abzuklappern.Dieses Mal parkte ich am. Von hier ist es nur ein Katzensprung zum SchlossDoch mich zog es in den Lustgarten. Auch wenn es zeitweilig etwas regnete, habe ich trotzdem einiges für mich Neue entdeckt.