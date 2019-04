Houston Symphony Chamber Singers – Sommermusiken Domstift Brandenburg

Die „Houston Symphony Chamber Singers“ bestehen aus vierzig Sängerinnen und Sängern, die teilweise auch Mitglieder des viel größeren „Houston Symphony Chorus“ sind. Die Künstlerische Leiterin Dr. Betsy Book Weber gründete das Ensemble im Herbst 2014 auf Wunsch einen Chor für kleinere Kammermusikwerke anbieten zu können.

Eine ausgewählte Liste des Repertoires der Gruppe umfasst Bachs Magnificat in Es-Dur sowie die Matthäus-Passion, Mozarts Requiem, Vivaldis Gloria, Händels Messiah, Bernsteins Missa Brevis und Lauridsens Mid-Winter Songs. Wie auch beim „Houston Symphony Chorus“ handelt es sich um den Zusammenschluss ehrenamtlicher Sängerinnen und Sänger. Die meisten Mitglieder haben jedoch einen Abschluss in Musik und einige von ihnen leiten gar andere Chöre oder Orchester.



Musikalische Leitung: Betsy Cook Weber



Eintritt frei. Spenden herzlich erbeten.



Spirit Moving Over Chaos

Werke von Bernstein, Copland, Lukaszewski und David Ashley White.