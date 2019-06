Paukenschlag am Sonntag

SOS SPD



Eigentlich wollte das Trio nur Skatspielen, aber der überraschende Rücktritt Andrea Nahles von allen Ämtern regte zur Diskussion an.Kaum hatte Wirt Charly die Biere gebracht und sie einander zugeprostet, sagte Karl:"Ich mochte die Nahles nicht so gerne, wegen ihres burschikosen ...'und ab Morgen kriegen sie was in die Fresse und dem albernen 'Bätschi'! Aber jetzt hat sie meinen Respekt wegen ihrer Konsequenz!"Walter lachte. "Das ist zu spät! Auch für die netten Worte unserer Kanzlerin kann Frau Nahles nichts mehr zurückdrehen! Im Gegenteil: Das Lob der 'Gegner' ist schlimmer zu ertragen als das Feuer der Heckenschützen aus den eigenen Reihen!"



Volkspartei Ade

"Das kannst du laut sagen!", Ralf nickte bekräftigend. "Nach der Schlappe bei der Europawahl, den Verlust von Bremen und dem schlechten Abschneiden bei der Bezirkswahl bei uns in Hamburg war die SPD-Spitze paralysiert. Eine verschworene Männerclique hat eine Schuldige gefunden!""Das sehe ich auch so!", schaltete sich Karl wieder ein. "Dabei haben der gesamte Parteivorstand und auch die SPD-Minisrterpräsidenten die jüngere Generation vergessen!Die 'Fridays for future-Demonstranten' wurden unterschätzt und belächelt. Der Schulausfall war schlimmer als die Warnung vor der kommenden Klimakatastrophe! - Selbst der FDP-Frontmann Lindner meinte, man solle das 'Fachleuten' überlassen!""Ja, als Vorsitzender einer ' Sechs-Prozent-Partei' kann er sich so eine Äußerung erlauben.Wenn sie dadurch zehn Prozent verlieren sollte, könnte sie immer noch die Fünf-Prozent-Hürde überspringen! Diese Partei will doch sowieso nicht in der Verantwortung!", war Ralf überzeugt. '"Lieber nicht regieren als falsch', klingt mir noch in den Ohren wie ein kitschigerNummer-eins-Hit!"

Lob von Gegnern verwundet mehr als die Kugeln von Heckenschützen

"Genau!", bestätigte Karl. "Deswegen sollten wir auch bei der SPD bleiben! - Am schlimmsten ist die Feigheit der Nahles-Gegner! Keiner traut sich zu, 'die Karre aus dem Dreck zu fahren'! Der intelligente Olaf Scholz ist froh, dass er den Parteivorsitz durch Überbelastung durch andere Ämter von sich weisen kann. Das bedeutet, dass er mit der großen Koalition weitermachen will.""Ja, und mit ihm viele andere, die bei Neuwahlen ihr Mandat verlieren würden!", bekräftigte Walter."Das sehe ich auch so!", stimmte Ralf zu und bat Charly, die Skatkarten zu bringen.Er hob lachend sein Bierglas und sagte abschließend: "Deutschland kann erst ab 2021 grün werden. Der smarte Kanzlerkandidat Robert Habeck muss sich noch gedulden!"