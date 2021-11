Booster-Impfung für die Jamaika-Verhandlungsführer!

Politischer Stammtisch

Als sie an ihrem Platz sitzen, sagt Walter lächelnd: "Habt ihr schon gehört, dass"Booster"-Impfung das Unwort des Jahres werden soll? - Seid ihr schon "geboostert?""Nee", antwortet Ralf verwundert. "Ich hab davon gehört, aber was ist das überhaupt?""Das ist die dritte oder auch Auffrischungsimpfung sechs Monate nach der zweiten gegen 'Corona'. Es baut nicht nur das Immunsystem wieder auf, sondern soll auch ähnlich wie'Ritalin' antriebs- und leistungssteigernd wirken, fast wie ein Rauschmittel.""Und weshalb nennt man das "Booster"?""Das sind die Akademiker und Intellektuellen, die nennen doch auch 'Corona' Covid-19!"Karl winkt mit der Hand ab. "Über 'Corona' kann ich schon nichts mehr hören! Das widersprüchliche Gelaber selbst der sogenannten Experten geht mir auf die Nerven! - Lasst uns lieber über die angefangenen Koalitionsverhandlungen sprechen!""Da ist ja noch nicht viel passiert", meint Ralf. "Nach der Sondierung dachte man offenbar, die Koalitionsverhandlungen seien ein Selbstläufer. Jetzt sieht es schon ein bißchen nach Resignation aus! In den Vorgesprächen sind ja zumindest zwei Dinge geklärt worden:Die SPD und die Grünen wollten ein Limit von 130 Kilometern auf Autobahnen. Die FDP hat das abgelehnt. Als Gegengeschenk bekamen die "Umweltschützer" den Mindestlohn von 12 Euro ohne Beanstandung durch! - Aber hilft das dem Klima?""Das ist immer das gleiche Prinzip!", schimpft Karl. ' "Gibst du mir was, kriegst du von mir was!' Dann sind alle zufrieden! Danach kam dann der Starfotograf, dessen Bild in allen Medien veröffentlicht wurde:"Ja, und jetzt beim "Eingemachten", keine lachenden, sondern nachdenkliche oder sogar zerknautschte Gesicher!", antwortet Walter. "Herr Lindner verspricht, dass es mit der 'Ampel' keinen erneuten 'Lockdown' geben wird. - Ich hoffe, dass er sich mit dem Star der Talk-Shows, Herrn Lauterbach, abgestimmt hat!""Na,, das ist doch schon was!" Ralf lachte spöttisch."Das ist doch besser, als wenn er Steuererhöhungen versprochen hätte! Du hast übrigens richtig 'Herr Lindner' gesagt!Er ist die FDP und die FDP ist Herr Lindner! Von den anderen hört man überhaupt nichts.Selbst Herr Kubicki hat sich abgeduckt. .- Wie will er denn Außenminister werden?""Und Frau Bärbock schimpft", fährt Walter fort, "dass es bei der SPD und der FDP zu wenig Engagement für den Klimaschutz gebe und warnt, dass es sich nicht nur deswegen erheblich verzögern könnte."Ralf lachte plötzlich, für Walter und Karl unmotiviert, über seinen Blitz-Einfall:"Dann sollte man die vier doch 'boostern', wenn das antriebssteigernd ist! Desto schneller schließen sie Kompromisse. Die Regierung soll doch bis Weihnachten stehen!"Karl schmunzelte. "Man sollte erst die Langzeitwirkung abwarten. Es besteht überhauptkein Grund zur Eile, Frau M. hat uns schließlich 16 Jahre gut regiert! Sicherheit muss immer vor Schnelligkeit stehen! Man hat zwar von Weihnachten gesprochen, hat aber nicht gesagt, in welchem Jahr!"Der Wirt, der gerade die neuen Getränke brachte, hatte zugehört und stimmte mit ein in das Gelächter...