Senioren schmücken und feiern gemeinsam im Kursana Domizil Weißwasser

Nicht nur der Advent wird im Seniorenheim in Weißwasser mit gemeinsamen Aktionen begangen, auch die Vorbereitungen laufen Hand in Hand.

Dazu gehört, dass die Tanne im Eingangsbereich des Kursana Domizils von Bewohnern und Betreuern geschmückt wird. „Dabei helfen die Senioren besonders gern, auch weil sie sich dann häufig an frühere Zeiten erinnern“, sagt Christa Tschöpel, Leiterin Soziale Betreuung in der Einrichtung. Bei den Weihnachtsfeiern gibt es dann natürlich Plätzchen, Stolle und Punsch. Der Weihnachtsmann beschert außerdem alle Bewohner mit einem Geschenk. Bei der jüngsten Feier sorgte Alleinunterhalter Norbert Herrmann aus Reichenbach für die künstlerische Umrahmung und spielte besinnlich-weihnachtliche Musik. „Dadurch wurde bei allen die Lust am Singen geweckt, so dass viele mit in die bekannten Lieder einstimmten.“ Die Bewohner, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier im Speisesaal teilnehmen konnten, besuchte der Weihnachtsmann in ihren Zimmern.