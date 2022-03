Wir brauchen wirksame Antworten auf die russische Aggression in der Ukraine.

Die Streitkräfte der Ukraine zerstören den Feind auf dem Schlachtfeld, die Wirtschaft arbeitet am Limit, wo es die Situation zulässt, die Freiwillige haben viele Funktionen des Staates übernommen, die sie einfach nicht erfüllen können, die Ärzte verlassen Operationssäle tagelang nicht, retten Menschenleben, Retter beseitigen fast ununterbrochen die Folgen von Raketen- und Bombenangriffen.In der gesamten Ukraine und sogar im Bereich aktiver Feindseligkeiten in den Regionen Cherson, Sapotischschja, Mykolajiw begann die Aussaatkampagne aktiv. Die Menschen in kriegsfernen Ländern fällt es schwer zu glauben. Aber es ist so!Ohne übertriebenes Pathos können wir sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Ukrainer, nicht nur in der Ukraine, sondern in allen Teilen der Welt, ihrem Mutterland auf jede erdenkliche Weise helfen und den Sieg bringen.Schon heute ist offensichtlich, dass die gesamte zivilisierte Welt auf der Seite der Ukraine steht. Das Land erhält humanitäre Hilfe, viele Länder nehmen Millionen Frauen und Kinder auf, die vor dem Krieg fliehen. Tausende Kundgebungen zur Unterstützung der Ukraine sind in Städten in Europa, den USA, Kanada und Japan alltäglich geworden.Fairerweise sollte angemerkt werden, dass viele Länder sich nicht auf humanitäre Hilfe beschränken und die Ukraine selektiv mit tödlichen Verteidigungswaffen versorgen. Aber die Situation entwickelt sich so, dass wir feststellen müssen, dass diese Hilfe nicht ausreicht.Leider befindet sich die Welt in einer „Gefangenschaft“ der in Friedenszeiten entstandenen Stereotypen der Wahrnehmung des Geschehens. Oft ist die Realität so, dass das Bewusstsein sich weigert, sie wahrzunehmen. Echte, angemessene und effektive Maßnahmen werden durch wiederholte Rückversicherung, „schmerzhafte“ Skrupellosigkeit und eine Tendenz, formal konservativen Normen und Verfahren zu folgen, behindert. Was in Friedenszeiten der Schlüssel zu einer erfolgreichen Entwicklung ist, ist in Kriegszeiten ein großes ProblemEs muss zugegeben werden, dass russische Experten auf dem Gebiet der Informations- und psychologischen Einflussnahme den „Westen“ als zukünftigen Feind gut untersucht, seine verwundbarsten Stellen gefunden und als Ergebnis eine effektive Strategie für die Durchführung von Informations- und psychologischen Operationen entwickelt haben , die neben der militärischen Komponente die wichtigste Schlagkraft in der Doktrin der hybriden Kriegsführung sind.Die „Euphemisierung“ des Begriffs „Krieg“ wurde einer einfachen und leider effektiven Methode. Ich rede von, dieses Wort durch den Begriff „militärische Spezialoperation“ zu ersetzen, der Anwälte in eine Sackgasse getrieben hat, die seit mehr als einem Monat in den Völkerrechtsquellen versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden: „Gibt es rechtliche Anzeichen des Krieges in den Russlands Aktionen, und gibt es unter den aktuellen Umständen Übereinkommen und andere Völkerrechtsquellen, in denen dieser Begriff verwendet wird?“Es ist nicht das erste Mal, dass Russland diese Methode des „Bewusstseinsbruchs“ verwendet. Wir sollten die sogenannte Friedenserzwingende Mission im Jahr 2008 in Georgien, „wir sind nicht da“ im Jahr 2014 auf der Krim und im Donbas und die „internationale Hilfe für das brüderliche syrische Volk“ im Jahr 2021 im syrischen Aleppo nicht vergessen. Und diese Liste von Beispielen für Russlands „Verdrehung der Realität“ ist unvollständig. Leider funktioniert diese Methode immer noch effektiv. Die Justiz zivilisierter Länder hat in der Kasuistik des Völkerrechts „gesteckt“ und kann nicht die Täter von Verbrechen, aber auch den Drahtzieher und Organisatoren bestrafen. Unter die gegenwärtige Situation deutet Russland sozusagen an: „Kein Thema, keine Antwort!“ Russland provoziert: „Versuchen Sie zu beweisen, dass das ein Krieg ist. Versuchen Sie, das Offensichtliche zu beweisen!“Was sollen wir in dieser Situation tun? Natürlich brauchen wir ins Recht den gesunden Menschenverstand zurückzubringen, das heißt, das Offensichtliche unverzüglich anzuerkennen, das Nicht-Offensichtliche zu beweisen und die Russlands Möglichkeit eines Missbrauchs des Rechts so weit wie möglich auszuschließen. Gerichtsbeschlüsse müssen schnell und ganz eindeutig sein, die „bequemen“ Interpretationen für Russland auszuschließen. Es ist an der Zeit, nicht nur "raffinierte" juristische Entscheidungen zu treffen, sondern auch politische und rechtliche Entscheidungen zu treffen. Allen russischen Organisatoren und Tätern von Verbrechen muss ein Signal gesendet werden: "Eure Methoden funktioniert nicht mehr, und ihr werdet bezahlen!"In diesem Kontext gibt es einige Fortschritte. Am 7. März, während der „Ukraine gegen Russland“ Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof aufgrund der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, repräsentierte Harold Khonju Koh, der ein Professor von der Yale University ist, die Ukraine vertrat, und er erzählte von der Position der Ukraine und von den vorläufigen Rechtsschutzen. Das ist sehr wichtig, dass Herr Kou in seiner sehr emotionalen Rede ein politische Argument über die langfristige Bedeutung der Gerichtsbeschluss in diesem Fall für das gesamte Völkerrecht und die Weltrechtsordnung gegeben hat.Hongju Koh forderte das Gericht auf, anzuerkennen, dass Russland, ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, einen vorgeplanten und unverhüllten Akt der Aggression gegen seinen Nachbarn auf der Grundlage sinnloser Anschuldigungen des „Völkermords“ begeht. Außerdem fügte er hinzu: "Unter solchen Bedingungen hat das Gericht einfach nicht das Recht, Schwäche zu zeigen."Professor Hongju Koh betonte die Bedeutung der Präzedenzentscheidung des Gerichts, die in der Arbeit anderer internationaler Institutionen neue Impulse verleihen sollte, wenn es um die russische Aggression, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen geht.Ihm zufolge: „Dies ist ein Streit zwischen Russland und der Weltrechtsordnung, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Die mangelnde Bereitschaft des Gerichtshof, dem entschieden entgegenzutreten, wird eine Bestätigung des Zusammenbruchs der Weltrechtsordnung und der Hilflosigkeit der UNO samt dem Gerichtshof per se sein.“Die Argumente eines maßgeblichen Anwalts waren nicht rein juristisch, sondern politisch und juristisch. Seine Argumente funktionierten jedoch. Und dies ist ein weiterer Präzedenzfall. Am 16. März verkündete der Oberste Richter des Internationalen Gerichtshofs, Joan Donoghue, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs: „Die Russische Föderation sollte bis zu einer endgültigen Entscheidung in dem Fall die am 24. Februar 2022 begonnenen Feindseligkeiten auf dem Territorium der Ukraine aussetzen.“Diese Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs wird zu einem Ausgangspunkt für die Optimierung der praktischen Tätigkeit internationaler Gerichte in Fällen russischer Verbrechen in der Ukraine.