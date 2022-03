Wie Russland Sanktionen und Beschränkungen jetzt umgeht!!!

Um diese Aufgaben zu lösen, können die Wege in folgenden Ländern wie Kirgisien Saudi-Arabien, Estland, Kasachstan die Schweiz, die Bundesrepublik Deutschland, VAE, USA, Kanada, genutzt:1. Eine juristische Person in Estland über einen Vertretungsvertrag zu gründen und das Geld nach Russland zu überweisen.Dieses Schema ist entfernt realisierbar. Es kostet ungefähr 1500 €. Die Eröffnung einer juristischer Person dauert 1-2 Wochen, und die Eröffnung eines Kontos ca 2-3 Wochen.2. PayPal und Payoneer sind eine schnelle Methode die Sanktionen umzugehen – es werden juristische Personen in Kasachstan eröffnet und die Karten folgender Zahlungssysteme damit verlinkt:- PayPal ist das verbreiteste und passt gut für die Arbeit mieten USA, Kanada und Ländern der Europäischen Union.- Payoneer erlaubt Überweisungskontos zu eröffnen (die Zahlungen werden gemacht und Geldmittel auf andere Kontos überwiesen);3. DHL Express ist seine internationale Gesellschaft im Bereich Logistik. Sie macht Lieferungen weltweit, am billigsten nach den USA Kanada und die Europäische Union. Sie ist immer noch auf dem russischen Markt aktiv!!! Die Ware wird innerhalb von 5 bis 10 Tagen geliefert. Die Firmen haben Möglichkeit Rabatte von 50% bis 75% für ihre Lieferungen bekommen.Nachfolgend sind die weiteren Möglichkeiten dargestellt, wie man die Sanktionen umgeht:Die Gründung einer Gesellschaft in der Stadt Dubai in Vereinigten Arabischen Emiraten und danach der Erhalt ausländischer Zahlungen auf die Kontos der Gesellschaft. Zum Paket von Dienstleistungen kann die Eröffnung eines Geschäftsvisums bzw einer Bankenkarte in Dubai gehören.Die Kryptowährung ist derzeit die am meisten reale Lösung. Und viele Russen zahlen einander jetzt mit Bitcoins. So wurde vor kurzem das größte Geschäft im Wert von 700000 Bitcoins zwischen natürlichen Personen abgewickelt.Über ein Softwareprogramm KoronaPay, das Euro in Rubeln aus einer ausländischen Bankenkarte auf eine russische Karte über die schweizerischen Banken, die Kontos für die Russen eröffnen, zu konvertieren. Das Kapital kann über die Kryptowährung bezogen werden. In diesem Fall kann eine virtuelle Karte momentan ausgestellt und diese Karte wird mit dem Zahlungssystem ApplePay verlinkt. Wenn die Bestätigung der Ansässigkeit in einem anderen Land vorliegt (ein Mietvertrag oder eine Rechnung für kommunale Dienstleistungen), kann manbin diesem Fall kann man "Wise" eröffnen. Es ist ein Zahlungssystem, das bei den Russen für die Umgehung der Sanktionen sehr beliebt ist.In Kasachstan, das leichteste ist ein Konto inKaspiBank zu eröffnen und es im Ausland zu nutzen. KaspiBank ist ähnlich zu TinkoffBank und verfügt über ein bequemes Softwareprogramm.Sehr hilfreich ist auch eine kirgisische Zahlungskarte. Das Geld landet dorthin aus der TinkoffBank bzw aus SberBank Russlands und dabei ist der Wechselkurs von Dollar günstiger, was spart Geld bei der Überweisung. Dieses Schema erlaubt die Sanktionen ruhig umzugehen, um das Geld zu überweisen und mit einer Karte zu zahlen. Es ist so auch möglich Bargeld in Saudi Arabien abzuheben.Die seit Februar 2022 erlassenen Sanktionen gegen Russland infolge des Überfalls auf die Ukraine verschärfen die bestehenden Sanktionen seit 2014 gegen Russland. Die Sanktionen betreffen auch die Krim als offiziell ukrainischen Landesteil, der von Russland annektiert wurde, sowie die zwei von Russland als unabhängig anerkannten selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donezk. Die Sanktionen von 2014 waren aufgrund russischer Militäraktionen in der Ukraine und insbesondere der Annexion der Krim verhängt worden.Ein Ziel der Sanktionen ist es, die russische Wirtschaft zu schwächen und damit die wirtschaftlichen Kosten des Krieges für Russland zu erhöhen. Dazu soll das Land großteils vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten werden, so dass Russland seine großen Devisenreserven nicht nutzen kann. Eine Folge der Maßnahmen ist ein entsprechender Fall der russischen Währung, des Rubels. Die US-amerikanischen Ratingagenturen Standard & Poor’s, Fitch und Moody’s stuften die russische Wirtschaft entsprechend mehrmals herab.