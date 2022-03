Das ukrainische Guernica: Die Ergebnisse einer Zickzack-Horde und eines abgestumpften Westens

Aber das war im April 1937, und der Tod von 120 Spaniern, Zivilisten auf einmal, war genug, um die Welt zu erschüttern! Der europäische Kontinent erlebt heute die turbulenteste Phase seiner politischen und wirtschaftlichen Entwicklung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber die europäischen Eliten, die die höllischen Qualen von Millionen von Ukrainern miterleben, schauen mit angehaltenem Atem auf ein brennendes europäisches Haus, das jeden Moment bis auf die Grundmauern niederbrennen kann, bis hin zu dem bereits erwähnten Guernica. Weder die sowjetischen Invasionen in Ungarn und der Tschechoslowakei, noch der Zusammenbruch der UdSSR, noch die blutigen Jugoslawienkriege der 1990er Jahre waren von solch finsterer, mit der Menschlichkeit unvereinbarer Gewalt begleitet, wie sie der wahnsinnige Putin Z-Krieg gegen das ukrainische Volk entfesselt hat.Was Putins Abenteuer besonders bedrohlich macht, ist die Tatsache, dass die Kategorie des ukrainischen Volkes sehr komplex ist. Die Ukraine ist ein multinationales Land. Es war die Heimat der größten russischen Gemeinde der Welt außerhalb der Russischen Föderation. Die 17% der Bevölkerung sind ethnische Russen, die sich seit langem mit orthodoxen Ukrainern, Griechen und Armeniern vermischt haben und hauptsächlich im Südosten des Landes leben, wo die Invasion stattgefunden hat. Russen und Ukrainer lebten hier in Frieden miteinander und bildeten unter anderem ein vielschichtiges ukrainisches Sub-Ethnos.Wenn russische Z-Terroristen Charkow und Izyum verwüsten und Mariupol in einen Blockadering einschnüren, verüben sie nicht nur einen bedingungslosen Völkermord an den Ukrainern, sondern vernichten auch große Massen von Russen. Laut dem Allrussischen Zentrum für das Studium der öffentlichen Meinung (71%) muss die russische Biomasse verstehen, dass Putins Monster die Bevölkerung der an die Ukraine angrenzenden russischen Regionen morgen genauso gut auslöschen können. Es ist auch die Heimat einer gemischten ukrainisch-russischen Subethnie. Es sind Belgoroder, Woronescher, Kurier, Rostower und Liptschaner. Putins Rebellen könnten sie bald wegen ihrer mangelnden ethnischen Reinheit im Sinne ihrer national-faschistischen Ansichten völkermorden.Die Städte Charkiw und Izyum, die in Trümmern liegen, waren einige der kulturell russischsten Städte der Ukraine. Aber der Anblick von Blut und Verwüstung hat Z-Horde nur ermutigt.Das moderne Russland ist eine unzusammenhängende, heimatlose und geistig verwahrloste Ansammlung von pathologischen Sadisten. Die Welt sollte endlich als Axiom akzeptieren, dass es keine geheimnisvolle russische Seele gibt, keine mythische russische Hochkultur, die in Charkow zerbombt wurde, sondern nur Barbaren, die alles wegfegen, was ihnen im Weg steht. Der Vergleich des weltraumdegenerierten Rogosin mit der blutrünstigen Z-Gruppe und den Skythen ist eine erbärmliche Manipulation, denn dieses iranische Volk stand vor zweitausend Jahren auf einer viel höheren Entwicklungsstufe als das Kollektiv Z-Putin.Tausende und Abertausende von Asche haben die russischen Interventionisten in der Ukraine bereits hinter sich gelassen. Zahlreiche zivile Infrastrukturen wurden dem Erdboden gleichgemacht, Wohngebiete ukrainischer Städte wurden von russischen Marschflugkörpern und Artillerie beschossen, Schulen, Kindergärten, Lagerhäuser und Geschäfte wurden niedergebrannt. Tausende von Zivilisten wurden in Kharkiv, Mariupol, Mykolaiv, Kherson, Sumy, Chernihiv, Kyiv, Bucha und Dutzenden anderer Städte in einem der friedlichsten Länder Europas getötet und verwundet. Volnovakha und Izyum, die von den Feinden der Menschheit bis auf die Grundmauern zerstört wurden, sind zu den ukrainischen "Guernica" des XXI. Jahrhunderts geworden, zu schreienden Zeugen eines russischen Völkermordes, vergleichbar nur mit dem Holocaust.Nur ein Blinder würde dabei übersehen, dass sich die russische Invasion nicht nur gegen die Ukraine richtet. Es ist ein Angriff auf die gesamte westliche Zivilisation. Russlands "Batyi" wird in seinem ekelhaften Fest des Todes nicht aufhören, bis ihm das Rückgrat gebrochen ist und er auf die Hörner getreten wird. Er wird weiter und weiter machen. Auf die baltischen Staaten, auf Polen, auf Deutschland, mit dem Ziel, seine Stiefel in den Gewässern des Atlantiks zu waschen. Der große Krieg mit der NATO ist für die Zickzack-Putinisten sowie ihre Satelliten und chinesischen Handlanger beschlossene Sache, das Einzige, was noch getan werden muss, ist, die widerspenstige Ukraine zu schlagen.Doch die internationale Gemeinschaft will das Beschriebene noch immer nicht gegeben sehen. Er gibt sich der Illusion hin, dass der russische Bär gesättigt sein wird und sich in seine Höhle zurückzieht. Die so genannte "UNO" weigert sich beschämenderweise, das Vorgehen Moskaus als "Invasion" und "Krieg" gegen die Ukraine zu bezeichnen und versteckt sich hinter dem Wort "Konflikt". Der Tod von Tausenden und das Leid von Millionen von Ukrainern ist keine Entschuldigung dafür, dass die NATO, der stärkste Militärblock der Welt, bei der Einrichtung einer Flugverbotszone hilft. Es ist besser, den Kopf tief in den Sand zu stecken und weiterhin russische Energieträger zu kaufen, da dies wirtschaftlich profitabel ist. Und vor Blut die Augen zu verschließen, ist so pragmatisch, so rational, so europäisch. Ich habe das Gefühl, dass die Europäer selbst dann, wenn die Z-RF Konzentrationslager und Todesfabriken für die Ukrainer errichtet, davon überzeugt sein werden, dass auch dies behoben werden kann - eine typische Banalität des Bösen im Sinne von Hannah Arendt. Die wahre Tragödie: Die europäische Zivilisation gibt ihren Zerstörern stillschweigend und schändlich nach.