Von Jerusalem nach Offenbach:

Gershom Scholems Reise nach Europa 1946

Anfang 1946 wurde der deutschstämmige Kabbala-Forscher Gershom Scholem im Auftrag der Hebräischen Universität in Jerusalem nach Europa geschickt. Ziel der Reise war es, jüdische Bücher und Handschriften zu suchen, die von den Nazis geraubt worden waren. Diese Reise im Dienst der jüdischen Bevölkerung Palästinas im Kampf für eine kollektive jüdische Zukunft entwickelte sich zu einer Odyssee in die persönliche Vergangenheit. In diesem Vortrag werden die verschiedenen Aspekte jüdischen Lebens unmittelbar nach dem Holocaust diskutiert.

Reihe: Tol’dot & Tarbut. Jüdische Geschichte & Kultur. Kooperation: siehe Faltblatt.

Do 21.11.2019│ 20.00 Uhr s.t.

Prof. Dr. Noam Zadoff, Bloomington (IN) / München

Universität Bonn, Hauptgebäude, Hörsaal VII