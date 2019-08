Stimme und Sprechen

Bonn : Katholisches Bildungswerk |

Termine: 9. und 10. NovemberZeit: 9.30-13.30 Uhr

Ort: Medienwerkstatt

Referenten: Insa Backe und Daniel Hauser,

TN-Gebühr: 60 €

Kein Kurs ist bei uns in der Medienwerkstatt so gefragt wie dieser. Die Stimme ist das Persönlichste, was wir in der Medienwelt anbieten können. Sie vor dem Mikrofon so einzusetzen, dass sie beim Gegenüber auch ankommt, braucht meistens Zeit, Geduld und Mut sich auszuprobieren. Den geschützten Raum dafür wollen wir in diesem Workshop anbieten, um Erfahrungen mit der eigenen Stimme zu ermöglichen. Vielleicht platzt „der Knoten“ schon im Laufe dieser zwei Tage?! Andernfalls nimmt man zumindest ganz individuelle Beobachtungen mit nach Hause, an denen sich dann weiterarbeiten lässt.