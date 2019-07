Missbrauch in der Kirche: Der Blick auf die Opfer

Bonn : Sankt Marien |

Eine Million Mädchen und Jungen werden jährlich in Deutschland Opfer von sexueller Gewalt (WHO). Woran erkennt man, ob ein Kind, ein/e Jugendliche/r sexuell missbraucht wird? Wer ist gefährdet? Was sind Folgen solcher Erfahrungen und was hilft Betroffenen? Der Vortrag mit Fokus auf den Opfern möchte darauf Antworten geben.

Reihe: Forum Rheinviertel. Kooperation: Kath. Kirchengemeinde St. Andreas und Evergislus

Di 29.10.2019 │ 19.30 Uhr

Dipl. Psych. Gabriele Zimmer-Gierenstein, Bad Honnef

Pastorales Zentrum St. Marien, Burgstr. 43a, 53177 Bonn