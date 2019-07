Gedenkveranstaltung zum Novemberpogrom 1938

Bonn : Oper |

Die Veranstaltung beginnt um 11.00 Uhr im Foyer der Oper und wird anschließend (12.00 Uhr) am Synagogen-Mahnmal (Moses-Hess-Ufer) fortgesetzt. Ansprachen von Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan und Dr. Margaret Traub (Synagogengemeinde Bonn) fortgesetzt. Musikalische Begleitung: Matthias Höhn.

Kooperation: Initiative zum Gedenken an die Bonner Opfer des Nationalsozialismus.

So 10.11.2018 │ 11.00-13.00 Uhr,

Oper Bonn (Foyer), Am Boeselagerhof / Synagogen-Mahnmal, Moses-Hess-Ufer