Die Ver-Nichtung des Anderen.

Bonn : Sankt Marien |

Täterdynamik und Täterprofil im traumatischen Milieu. Wie kommt es zum sexuellen Missbrauch in der Kirche?

Zu dem Bemühen, die Missbrauchswelle in der katholischen Kirche aufzuklären und – soweit dies überhaupt möglich ist – besser zu verstehen, gehört der Versuch, nähere Kenntnisse über die Täter zu erhalten. Wer sind sie? Von welchen Motiven lassen sie sich leiten? Welche Dynamik treibt sie an? Gibt es ein ‚klassisches’ Täterprofil …? Es ist notwendig, diese Fragen zu beantworten, es wird allerdings nicht ausreichen. Neben dem Blick auf die Täter ist es gleich wichtig, das die Taten ermöglichende System zu ergründen und seine Dynamik offen zu legen. Unter dieser Perspektive kommt auch ein innerhalb der Kirche selbst wirksames, traumaförderliches Milieu mit in den Blick. Dies macht es erforderlich, der Dynamik der Ver-Nichtung des Anderen gerade auch aus der Perspektive der Verfasstheit der Kirche nachzugehen. Natürlich sind die Täter für ihre Taten verantwortlich, aber diese Perspektive weitet den Blick auf alle Verantwortlichen.

Reihe: Forum Rheinviertel. Kooperation: Kath. Kirchengemeinde St. Andreas und Evergislus

Do 10.10.2019 │ 19.30 Uhr

PD Dr. Wolfgang Reuter, Düsseldorf

1 x 3 Ustd.

Pastorales Zentrum St. Marien, Burgstr. 43a, 53177 Bonn