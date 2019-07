Die Farbe der Freiheit. Im Osten.

Bonn : Buchladen 46 |

Dr. Stephan Wackwitz hat u.a. die Goetheinstitute in Kraków, Bratislava, Tbilissi und Minsk geleitet und ist Autor der "Zeit". Er bringt am 1.9., zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, einen Band über seine „Bildungserlebnisse in Polen“ heraus. Im Dialog mit Michael Rüsenberg wird er über das geistige Klima im ehemaligen Ostblock sprechen, die Folgen der Loslösung von der Sowjetunion und das verbreitete Unverständnis des Westens für den Teil des europäischen Kernlands, das uns erst seit Beginn der 90er Jahre zugänglich ist.

Reihe: Gedankensprünge

Do, 19.09.2919, 20.00 – 22.15 Uhr

Dr. Stephan Wackwitz, Autor, Berlin

Im Gespräch mit Michael Rüsenberg

Teilnahme-Gebühr € 10 (Abendkasse) / erm. € 6.

buchladen 46 │ Kaiserstr. 46 │ 53112 Bonn