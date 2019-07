Armut in Deutschland

Bonn : Sankt Paulus |

Seit geraumer Zeit bildet die wachsende soziale Ungleichheit das Kardinalproblem der Menschheit schlechthin. Im globalen Maßstab resultieren daraus Krisen, Kriege und Bürgerkriege, aber auch Flüchtlingsströme bisher unbekannten Ausmaßes. Im nationalen Rahmen stiftet die zunehmende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen ebenfalls Unfrieden. Dass die Gesellschaft zunehmend in Arm und Reich zerfällt, ist kein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung, sondern durch falsche Weichenstellungen der politisch Verantwortlichen bedingt. Wer den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Armut wirksam bekämpfen will, muss den „Um-“ bzw. Abbau des Sozialstaates beenden, den Arbeitsmarkt nicht weiter deregulieren, sondern reregulieren sowie die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben beenden und für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. Der Abend mit Professor Christoph Butterwegge wird dem Problem der zunehmenden Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten in Deutschland nachgehen und stellt mögliche Lösungsansätze vor.

Di 10.12.2019 │ 19.30-21.45

Prof. Dr. Christoph Butterwegge

Kirche St. Paulus, Siegburger Str. 75, 53225 Bonn-Beuel