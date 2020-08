Ausflugstipp Lüneburger Heide: An der Cordinger Wassermühle

Bomlitz : Cordinger Mühle |

"Es klappert die Mühle am rauschenden Bach..." - das fröhliche Kinderlied mit seinem "Klipp klapp" kam mir bei unserem Besuch an der Cordinger Wassermühle sofort in den Sinn. 1810 wurde die Mühle hier erbaut und bis 1950 betrieben. Sie liegt idyllisch im Tal der Warnau und ist nicht nur für Brautpaare ein romantisches Plätzchen.

Auch uns zieht das Ensemble des Mühlenhofes mit Wassermühle, Back- und Müllerhaus sofort in seinen Bann. Das Plätschern des Wasserrades und das sanfte Grün rund um den Mühlenteich strahlen eine ganz besondere Atmosphäre aus, der wir uns nicht entziehen können. Dass die Fachwerkhäuser samt Mühle heute eine romantische Hochzeitslocation sind, ist der Gemeinde Bomlitz und dem hiesigen Mühlenverein zu verdanken. 1982 kaufte die Gemeinde das Ensemble und ließ es sanieren. Um die Pflege des Mühlenhofes künmmert sich der Mühlenverein. Seit 1998 ist die Wassermühle Standesamt der Gemeinde und auch jetzt - in Zeiten von Corona - heiraten hier verliebte Paare. In kleinerem Kreise als sonst, aber sicher nicht weniger romantisch.Übrigens: An der Stelle des Mühlenhofes gab es laut der Homepage "Forum Bomlitz" bereits 1408 die erste Wassermühle. Das Backhaus stammt aus dem 19. Jahrhundert und stand ursprünglich in Hamwiede. Es wurde im Zuge der Renovierung nach Cordingen versetzt. Wer tiefer in die Geschichte des Hofes eintauchen möchte, findet auf der Homepage des Forums spannende Informationen zur Funktionsweise der Wassermühle und ihrer Historie.Vom Parkplatz am Mühlenhof könnt ihr außerdem eine Wanderung zu den Heideflächen in der Lohheide starten.