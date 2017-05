Ausflugstipp rund um Wismar: Holländermühle Stove

Boiensdorf : Holländermühle |

Zwischen Rerik und Wismar und nur einen Katzensprung von der Ostseeinsel Poel entfernt reckt die Holländermühle Stove ihre Flügel in den Wind. Der achteckige Turm der Mühle ist mit Holzschindeln gedeckt, sieht sehr fotogen aus und macht uns neugierig. Wir machen Halt, um das technische Denkmal näher anzuschauen.

Einen schöneren Platz für eine Mühle kann es fast nicht geben: Ein kleiner Weg führt vom Parkplatz an der L 12 auf den rund 30 Meter hohen Mühlenhügel. Von hier oben haben wir einen phantastischen Ausblick. Alte Mahlsteine liegen uns hier zu Füßen, und vor uns steht die 1889 errichtete Mühle, zu der früher sogar eine eigene Bäckerei gehörte. 15 Meter ist sie hoch und ihre Flügel haben einen beachtlichen Durchmesser von 22 Metern. Die hölzernen Jalousieklappen der Flügel können bei Bedarf geöffnet oder geschlossen und so der jeweiligen Windstärke angepasst werden.Bis 1976 war die Mühle in Betrieb, heute wird sie vom Windmühlen- und Museumsverein Stove e.V. betrieben. Bei gutem Wind wird hier immer noch gemahlen. Und im Museum gleich um die Ecke steht ein Lehmbackofen, in dem Brot gebacken wird. Wir kommen sicher wieder, um auch das Museum zu besuchen. Denn hier wird auch gezeigt, wie früher gebuttert, gefilzt und gesponnen wurde.(Quelle: Homepage des Windmühlen- und Museumsvereins Stove e.V.)