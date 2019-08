Spezieller Kurs für Kinder hilft sexuellem Missbrauch vorzubeugen: Die Jumi Kinderhilfe e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Die Jumi Kinderhilfe e.V. erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement in der Präventionsarbeit, im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern, eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der von der Jumi Kinderhilfe e.V. entwickelte Kurs „Meine Gefühle und Ich“ hilft Kindern Emotionen zu verstehen, Täterverhalten zu erkennen und sich Hilfe zu suchen.

Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Jumi Kinderhilfe e.V. Seit 2017 setzt sich der Verein dafür ein, in Kindergärten Aufklärungs- und Präventionsarbeit zum Thema sexueller Missbrauch zu leisten. Allein im Jahr 2018 gab es 14.410 polizeilich erfasste Fälle von Kindesmissbrauch. Viele der Täter kommen aus dem unmittelbaren Umfeld der Betroffenen, beispielsweise aus der Familie oder dem Freundeskreis der Eltern. Diese Nähe macht es für die Kinder sehr schwer sich zu äußern und sich an eine Vertrauensperson zu wenden.Im Kurs „Meine Gefühle und Ich“ geht es darum, Kindern die Möglichkeit zu geben das Verhalten ihres Umfelds besser einordnen zu können und im Zweifel „Nein!“ zu sagen. Angeleitet von Fachpersonal wird den jungen Kursteilnehmern der Umgang mit Gefühlen, Empfindungen oder die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen beigebracht.„Unser Ziel ist es, den Kindern zu erklären ab wann das Verhalten eines Erwachsenen ihnen Gegenüber nicht mehr in Ordnung ist.“, betonte Mathias Stempell von der Jumi Kinderhilfe e.V. „Bisher sind wir leider nicht in der Lage unsere Kurse kostenfrei anzubieten. Da sehr oft sozial schwache Familien betroffen sind, möchten wir die Förderung dazu einsetzen unser Angebot kostenfrei zu gestalten.“Die Übergabe eines symbolischen Schecks fand in den Räumlichkeiten der Wascher Immobilien und Hausbau GmbH unter Anwesenheit des Vereinsvorstands statt. „Die Unterstützung des Jumi Kinderhilfe e.V. wirkt präventiv gegen Kindesmissbrauch. Sie ist ein echter Starkmacher für die Schwächsten in unserer Gesellschaft.“, so Horst Wascher, Botschafter der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com