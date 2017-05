Sonderausstellung im Schnapsmuseum in Bönnigheim "Schwerter zu Pflugscharen - Militärisches umgenutzt"

Am 7. Mai wurde mit der neuen Sonderausstellung 2017 die Museumssaison eröffnet. „Not macht erfinderisch“ - nach diesem Motto könnenbestaunt werden – Gefäße, Feuerzeuge, Kleidung, Werkzeug, sogar ein Boot und der sprichwörtliche Kanonenofen.In der ersten Zeit nach Kriegsende herrschte Mangel an allem. Für die Industrie und das Handwerk bedeutete das auch Rohstoffmangel. Es war einfach nichts mehr vorhanden. Daher griff man auf Kriegsmaterial zurück. Ein klassisches Direktrecycling aus Not.Zu Tausenden wurden in der Nachkriegszeit aus Kriegsschrott, insbesondere aus allerlei Hohlkörpern, Haushaltsgegenstände hergestellt.Mit einem großen Erfindungsreichtum wurde Militärisches umgenutzt. Der Stahlhelm wurde Salatsieb, der Gasmaskenbehälter wurde emailliert zur Milchkanne. Granathülsen ergaben vielfältige Gefäße. Selbst Eierhandgranaten ergaben Kinderrasseln.Eine erstaunliche Sammlung gelangt an die Öffentlichkeit.Sie ist bis Anfang Oktober sonntags von 14 - 17 Uhr zu besichtigen imMeiereihof 5+7Tel. 07143-22563