Pillendreher im MUSEUM ARZNEYKÜCHE Bönnigheim ~~~ am Kultursonntag 5. Mai

Am Sonntag, 05.Mai 2019 führt Frau Münnich von 14.00 bis 16.00 Uhr durch das Museum ARZNEYKÜCHE und zeigt die Herstellung von Pillen, einer alten Apothekertechnik. In keinem anderen Apothekenmuseum wird die Verwendung des Alkohols in der Medizin dargestellt, wie im Bönnigheimer Museun Arzneyküche beim Kirchplatz. Lange hatten die Apotheken das alleinige Abgaberecht für Alkohol , damals wurden feine Kräuterliköre mit medizinischer Indikation produziert. Das Gebäude markiert den Umbruch von der handwerklichen Arzneiherstellung zur industriellen Produktion. Nur so konnte der vermehrten Nachfrage Genüge geleistet werden und gleichzeitig bedeutete dieses den Niedergang des Apothekenlabors.Da es im heutigen Wirtshausgarten steht , wurde es als Schaufenster konzipiert . Im überwölbten , feuerfesten Laborraum kann man die Technik der "Bitter-Destillationsanlage" um 1900 sehen.Das Museum ist bis Oktober immer am 1. Sonntag des Monates geöffnet