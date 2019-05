Museumsspaziergang in Bönnigheim am Internationalen Museumsstag 19.5.2019

Bönnigheim hat eine höhere Museumsdichte als Berlin. Die 4 Museen öffnenihre Türen. Beginn ist am Schloss. Kurzführungen in den Museen geben einen Einblick in die Vielfalt. Die Bönnigheimer Museen Beim Gang zum nächsten Museum gibt es auch Informationen zur Stadtgeschichte. Ende ist gegen 16 Uhr im Schwäbischen Schnapsmuseum bei einem Liebeslikör. Homepage Schwäbisches Schnapsmuseum