Abschlusskonzert des gemeinsamen Weihnachtsgospelsingens

Bockenem : St. Clemenskirche |

mit der Gospel Unity in der St. Clemenskirche in Bockenem



„Für unseren Chor kommt Weihnachten immer viel zu schnell.“- und jetzt ist es schon bald wieder so weit . In den Geschäften gibt es schon lange Weihnachtsgebäck und Adventskalender und in Bockenem wurden schon seit Ende August fleißig Weihnachtsgospel und mehr geprobt.

Der Aufruf zum gemeinsamen Singen war ein voller Erfolg. Voll war dementsprechend das evangelische Gemeindehaus der St. Pankratiusgemeinde. Fast 30 Sängerinnen und Sänger fanden sich zum Einüben des weihnachtlichen Repertoires zusätzlich zur Gospel Unity ein.

Bekannte Gesichter aus befreundeten Chören und ganz neue waren dabei.



Unter der bewährten Leitung von Ulrike Bourehil und am Klavier geduldig begleitet von Gennady Plotnikov wurden Lieder wie „Go, tell it on the mountain“ , „The Christmas Way“ und viele andere eingeübt.

Den Abschluss bildet nun ein Gemeinschaftskonzert mit der Gospel Unity am Samstag, dem 9. Dezember in der Bockenemer St. Clemenskirche, Am alten Friedhof.



Beginn ist um 19.30 Uhr.

Einlass eine halbe Stunde vorher.



Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.